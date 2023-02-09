В США заявили о перехвате Россией инициативы на Украине

ISW: армия России перехватила инициативу на Украине и начала наступление в ЛНР

Армия России перехватила инициативу в конфликте на Украине и начала масштабное наступление в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом заявили в Американском институте изучения войны (ISW).

Согласно информации института, вооруженные силы (ВС) России активизировали действия вдоль границы Харьковской области и ЛНР, вдоль линии Сватово-Кременная. Отмечается, что продвижение российских военных вынудило украинскую сторону перебрасывать дополнительные силы в ЛНР из Западной Украины.

Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак оценил вероятность наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, у украинских военных нет средств для подобных действий, а сложившаяся ситуация грозит разгромом.