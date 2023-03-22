Российские военные выбили ВСУ из укрепрайона в Марьинке

Минобороны: российские военные выбили бойцов ВСУ из укрепрайона в Марьинке в ДНР

Российские военные выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из укрепрайона в Марьинке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны со ссылкой на заявление начальника пресс-центра группировки «Юг» Ивана Бигму.

По словам Бигмы, разведчикам удалось выявить украинские минометные расчеты, которые вели огонь по российским штурмовым группам. «Огнем из самоходных гаубиц МСТА-С оба минометных расчета были уничтожены, что дало возможность штурмовым группам выбить противника и занять укрепрайон», — раскрыл детали начальник пресс-центра российской группировки.

18 марта Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что российская артиллерия уничтожила позиции ВСУ в Марьинке. По данным НМ ДНР, корректировка огня по позициям украинских войск велась с помощью беспилотника.

Военный корреспондент Андрей Коц заявил, что взятие Авдеевки, используемой Вооруженными силами Украины для ударов по Донецку, Макеевке и Горловке, возможно только после освобождения Марьинки. По его словам, взять город сложно из-за сильного укрепления и невозможности активно уничтожать строения с неба.