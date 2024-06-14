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16:21, 14 июня 2024Бывший СССР

В Эстонии назвали недостающую сумму для отражения возможного нападения

ERR: Эстонии не хватает €1,6 млрд для отражения возможного нападения противника

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстонским силам обороны нужны дополнительные 1,6 миллиарда евро для отражения возможного нападения противника. Об этом пишет портал гостелерадио ERR со ссылкой на отчет с рекомендациями командующего Силами обороны страны Мартина Херема.

Отмечается, что эти средства нужны для уничтожения вражеских вооружений и подразделений еще на подступах к границе Эстонии. Согласно оценке эстонских сил, для отражения первой атаки понадобится свыше 800 ракет ATACMS, примерно 500 управляемых реактивных снарядов калибра 227 миллиметров, более 25 тысяч артиллерийских снарядов и тысяча ракет точного наведения.

Как уточняется, для покупки вышеперечисленного сооружения Эстонии не хватает 1,6 миллиарда евро, а общая сумма составляет 4 миллиарда евро. «Даже закупив вооружения на эту сумму, Силы обороны не смогут с его помощью уничтожить большую часть наступающего противника», — говорится в материале.

Ранее в Минобороны Эстонии пожаловались на дефицит средств из-за покупки снарядов. По словам вице-канцлера военного ведомства по оборонному планированию Тийны Уудеберг, министерству пришлось отложить приобретение транспорта и средств связи и сократить свое участие в иностранных миссиях.

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      Кристина Есикова
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