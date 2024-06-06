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13:45, 6 июня 2024Бывший СССР

В Минобороны Эстонии посетовали на дефицит средств из-за покупки снарядов

В Минобороны Эстонии решили сэкономить на транспорте, чтобы закупить снаряды

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министерство обороны Эстонии решило отложить приобретение транспорта и средств связи и сократить свое участие в иностранных миссиях. Об этом сообщила вице-канцлер военного ведомства по оборонному планированию Тийна Уудеберг, передает портал ERR.

Она добавила, что Минобороны также сократило расходы на ремонт, техническое обслуживание и другие важные с военной точки зрения закупки. По ее словам, такая вынужденная экономия связана с крайней необходимостью увеличить закупку боеприпасов. Отмечается при этом, что, несмотря на дефицит бюджета, расходы на поддержку Украины были включены в текущую программу развития оборонной сферы.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявлял, что в сумме Киеву необходимо предоставлять 120 миллиардов евро ежегодного финансирования, чтобы украинские войска смогли добиться перелома на фронте.

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      Алевтина Запольская
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