В Эстонии назвали необходимую для победы Украины над Россией сумму

Глава МИД Эстонии Цахкна: Украине нужно 120 млрд евро, чтобы победить Россию

Киеву нужно 120 миллиардов евро ежегодного финансирования, чтобы добиться перелома на фронте. Необходимую для победы Украины над Россией сумму назвал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, сообщает в Telegram издание Baltnews.

«Все вместе это 120 миллиардов евро в год. Для Украины этого будет достаточно, чтобы оттеснить Россию. Это станет возможным, если мы все пойдем на это», — заявил дипломат.

Он отметил, что страны НАТО договорились выделять Киеву 0,25 процента ВВП ежегодно.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном и пожаловался на нехватку техники и боеприпасов у украинской армии