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13:29, 31 мая 2024Бывший СССР

В Эстонии назвали необходимую для победы Украины над Россией сумму

Глава МИД Эстонии Цахкна: Украине нужно 120 млрд евро, чтобы победить Россию
Маргус Цахкна

Маргус Цахкна. Фото: Yoshio Tsunoda / Globallookpress.com

Киеву нужно 120 миллиардов евро ежегодного финансирования, чтобы добиться перелома на фронте. Необходимую для победы Украины над Россией сумму назвал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, сообщает в Telegram издание Baltnews.

«Все вместе это 120 миллиардов евро в год. Для Украины этого будет достаточно, чтобы оттеснить Россию. Это станет возможным, если мы все пойдем на это», — заявил дипломат.

Он отметил, что страны НАТО договорились выделять Киеву 0,25 процента ВВП ежегодно.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном и пожаловался на нехватку техники и боеприпасов у украинской армии

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      Глеб Палехов
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