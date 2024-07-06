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03:56, 6 июля 2024Бывший СССР

«Че, Серег, поживем еще?» Опубликованы переговоры российских пилотов, попавших под атаку Patriot

Fighterbomber опубликовал радиопереговоры отбившихся от Patriot летчиков Су-34
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Опубликованы переговоры российских пилотов, попавших под атаку системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и успешно отбившихся. Запись разместил автор Telegram-канала Fighterbomber.

В расшифровке диалога между пилотом, штурманом и офицером боевого управления говорится, что при выполнении боевой задачи истребители попали в зону слежения системы NASAMS. После этого по самолетам были выпущены зенитные ракеты.

Летчики провели серию маневров уклонения, а также выпустили по комплексам ПВО противорадиолокационные ракеты. Одновременно с этим пилоты сбросили по своим первоначальным целям четыре бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

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В какой-то момент пилот приказал штурману «браться за ручки» из-за преследующей их самолет ракеты. На профессиональном сленге это значит готовиться к катапультированию, которое происходит после выдергивания специальных рукоятей, расположенных между ног летчика.

В результате инцидента Patriot не смогли поразить российские истребители. Как сообщил пилот, две ракеты взорвались на расстоянии. «Тряхануло здорово. Нормально все», — отчитался он. Диспетчер сообщил, что уже успел поднять отряд поисково-спасательной службы.

Заканчивается диалог обращением пилота к штурману: «Че, Серег, поживем еще?»

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штурман ВКС России

В качестве доказательства Fighterbomber разместил аудиозапись переговоров. Помимо речи, в ней слышно тяжелое дыхание летчиков, испытывающих сильные перегрузки в момент ухода от ракет.

Обычные боевые вылеты. Таких сегодня десятки в день

Fighterbomberавтор Telegram-канала

Судя по фото к записи, от ракет сумел уйти экипаж истребителя Су-34.

ПВО Patriot сочли неподходящими для ВСУ

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot не подходят для условий украинского военного конфликта. «Я бы не стал хаять эту технику, она предназначена немножечко для другого. Patriot — это зональная ПВО, которая должна обеспечивать прикрытие какой-то большой зоны, площади. Это оперативно-стратегическое средство, а они его пытаются поставить на передок», — сказал он.

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Ранее стало известно, что США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву до восьми устаревших систем ПВО Patriot. Скорее всего они будут проданы Израилем в США и уже оттуда будут поставлены Украине.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер объяснил, что первые ЗРК Patriot, переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ), были интегрированы в общую систему ПВО Украины, которой больше не существует. Он заявил, что Соединенные Штаты отправляют вооружение «в пустоту». «Они могут быть доставлены, но будут действовать автономно», — сказал он.

Кто такой Fighterbomber

Fighterbomber — бывший военный летчик. Благодаря своим знакомствам в авиационных кругах, он обладает обширной информацией в этой сфере. В частности, именно автор этого Telegram-канала рассказал о неудавшейся попытке украинских спецслужб отравить выпускников летного училища в Армавире ядовитым тортом.

Также он раскрыл подробности загадочного инцидента с американским разведывательным беспилотником RQ-4B Global Hawk над Черным морем. Fighterbomber выяснил, что мимо дрона на скорости под три тысячи километров в час «совершенно случайно» мимо пролетел самолет МиГ-31 ВКС России. После этого беспилотник «передумал» выполнять боевое задание по разведке и улетел.

Автор является соведущим телепередачи «333». Его голос изменен, а лицо скрыло под летным шлемом и кислородной маской.

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      Марина Совина
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