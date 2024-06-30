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18:15, 30 июня 2024Наука и техника

Полковник объяснил неэффективность Patriot для Украины

Полковник Матвийчук: Patriot не подходят для условий украинского конфликта

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot не подходят для условий украинского военного конфликта, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский признал эти системы неэффективными.

«Я бы не стал хаять эту технику, она предназначена немножечко для другого. Patriot — это зональная противовоздушная оборона (ПВО), которая должна обеспечивать прикрытие какой-то большой зоны, площади. А такие точные объекты, как корректируемые авиабомбы, — если она их и видит, она просто не может на них среагировать. Сама система Patriot для этого не предназначена», — сказал он.

Patriot — это оперативно-стратегическое средство, а они его пытаются поставить на передок. Конечно же, поэтому Patriot не успевает реагировать на наши малоразмерные ракеты и бомбы

Анатолий Матвийчукполковник в отставке

В интервью The Philadelphia Inquirer украинский лидер заявил, что ЗРК Patriot не способны защищать от ударов российскими корректируемыми авиабомбами. По его словам, для заметного результата Киев должен получать тысячи ракет Patriot в месяц. «Каждая ракета стоит около трех миллионов, и здесь не только вопрос в деньгах. Вы знаете, что их просто столько не производят», — объяснил политик.

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