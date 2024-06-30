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16:27, 30 июня 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о неэффективности Patriot

Зеленский: ЗРК Patriot не обеспечат защиту от ударов КАБ ВС России

Фото: Johanna Geron / Reuters

ЗРК Patriot не обеспечат защиту от ударов Вооруженных сил (ВС) России корректируемыми авиационными боеприпасами (КАБ). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Philadelphia Inquirer.

Зеленский заявил о неэффективности Patriot против авиаударов ВС России из-за разницы в стоимости ракет ЗРК и российских боеприпасов. По его словам, для эффективной борьбы Киеву нужно порядка тысячи ракет Patriot в месяц.

«Patriot не может бороться против КАБ», — заявил политик. Он добавил, что подобные объемы производства Patriot невозможны даже теоретически. Также Зеленский вновь призвал разрешить Украине удары вглубь территории России.

Ранее Зеленский заявил о планах получить дополнительные системы Patriot. По его словам, Киев прорабатывает вопрос с международными партнерами.

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      Юрий Леонов
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