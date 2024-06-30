Зеленский: ЗРК Patriot не обеспечат защиту от ударов КАБ ВС России

ЗРК Patriot не обеспечат защиту от ударов Вооруженных сил (ВС) России корректируемыми авиационными боеприпасами (КАБ). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Philadelphia Inquirer.

Зеленский заявил о неэффективности Patriot против авиаударов ВС России из-за разницы в стоимости ракет ЗРК и российских боеприпасов. По его словам, для эффективной борьбы Киеву нужно порядка тысячи ракет Patriot в месяц.

«Patriot не может бороться против КАБ», — заявил политик. Он добавил, что подобные объемы производства Patriot невозможны даже теоретически. Также Зеленский вновь призвал разрешить Украине удары вглубь территории России.

Ранее Зеленский заявил о планах получить дополнительные системы Patriot. По его словам, Киев прорабатывает вопрос с международными партнерами.