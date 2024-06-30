ЗРК Patriot не обеспечат защиту от ударов Вооруженных сил (ВС) России корректируемыми авиационными боеприпасами (КАБ). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Philadelphia Inquirer.
Зеленский заявил о неэффективности Patriot против авиаударов ВС России из-за разницы в стоимости ракет ЗРК и российских боеприпасов. По его словам, для эффективной борьбы Киеву нужно порядка тысячи ракет Patriot в месяц.
«Patriot не может бороться против КАБ», — заявил политик. Он добавил, что подобные объемы производства Patriot невозможны даже теоретически. Также Зеленский вновь призвал разрешить Украине удары вглубь территории России.
Ранее Зеленский заявил о планах получить дополнительные системы Patriot. По его словам, Киев прорабатывает вопрос с международными партнерами.