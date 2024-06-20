Зеленский заявил о планах получить дополнительные системы Patriot

Зеленский: работаем с партнерами над дополнительными системами Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о проработке вопроса с партнерами о дополнительных системах Patriot. Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогам Ставки, посвященной энергетической безопасности.

«Мы активно готовимся к следующему отопительному сезону. Восстанавливаем то, что можно восстановить, строим комплексную защиту по инженерным сооружениям, системам РЭБ и ПВО. Работаем с партнерами над дополнительными системами Patriot», — говорится в публикации.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США в приоритетном порядке и в ущерб остальным своим союзникам поставят Украине системы противовоздушной обороны NASAMS и Patriot.

По его словам, правительство Соединенных Штатов приняло сложное, но необходимое решение изменить приоритет в краткосрочных планах поставок. Кирби отметил, что поставки другим странам этих комплексов и ракет будут поставлены в очередь.