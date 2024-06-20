США поставят Украине NASAMS и Patriot в ущерб союзникам

Reuters: США поставят Украине системы NASAMS и Patriot в ущерб своим союзникам

США в приоритетном порядке и в ущерб остальным своим союзникам поставят Украине системы противовоздушной обороны NASAMS и Patriot, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Его цитирует агентство Reuters.

«Правительство Соединенных Штатов приняло сложное, но необходимое решение изменить приоритет в краткосрочных планах поставок иностранных военных продаж другим странам, в частности, Patriot и NASAMS, чтобы отправлять Украине», — сказал он, добавив, что поставки другим странам этих комплексов и ракет к ним будут «поставлены в очередь».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО создает в немецком Висбадене отдельный штаб для координации дальнейшей военной помощи Украине. По словам Блинкена, тем самым западные союзники «демонстрируют постоянную поддержку Украине и обеспечивают прочный мост к членству Украины в альянсе».