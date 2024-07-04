Риттер: передача ВСУ новых ЗРК Patriot не имеет смысла, так как РФ уничтожит их

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил, что передача Вооруженным силам Украины (ВСУ) новых ЗРК Patriot не имеет смысла, так как Россия уничтожит их так же, как и старые.

«Разве мы не поставляли им Patriot раньше? Что с ними случилось? Они были уничтожены. Как вы думаете, что произойдет с новыми?» — заявил он.

По его словам, первые ЗРК Patriot, переданные ВСУ, были интегрированы в общую систему ПВО Украины, которой больше не существует. Он заявил, что Соединенные Штаты отправляют вооружение «в пустоту». «Они могут быть доставлены, но будут действовать автономно», — сказал он.

Риттер считает, что Москва с легкостью уничтожит новые системы ПВО так же, как и всю остальную технику, которую американская сторона передает украинской армии.

Ранее сообщалось, что стоимость нового пакета помощи США Украине составит 2,35 миллиарда долларов. Киеву планируется передать ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK и боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS из арсенала США.