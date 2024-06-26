В России раскрыли подробности загадочного инцидента с дроном США над Черным морем

FighterBomber: МиГ-31 пролетел над Global Hawk у Черного моря 24 июня

Автор Telegram-канала FighterBomber, который первым сообщил о столкновении американского разведывательного беспилотника RQ-4B Global Hawk с российским истребителем над Черным морем, рассказал о новых подробностях случившегося. Детали инцидента он сообщил в ходе программы «333». Официальных данных о произошедшем в настоящий момент нет.

По словам автора канала, произошло событие, которого долго ждали после инцидента с американским беспилотником MQ-9 Reaper. Речь идет о событиях 14 марта 2023 года, когда истребитель ВС России Су-27 перехватил и повредил MQ-9 Reaper, после чего дрон потерпел крушение в Черном море.

Гость программы рассказал, что в этот раз RQ-4B Global Hawk ВВС США начал вести разведку черноморского побережья, берега Крыма и двигался дальше вглубь территории.

«Global Hawk — это огромный стратегический беспилотник размером с дом. Он может летать много десятков часов на высоте 16 километров и выше. Так получилось, что летал Global Hawk, и совершенно случайно мимо пролетал на очень большой скорости самолет МиГ-31», — сказал он, уточнив, что самолет ВС России летел над Global Hawk.

Автор FighterBomber также отметил, что МиГ-31 не открывал огонь, он летел с большой скоростью: 2,3 Маха (более 2800 километров в час), после чего с параметрами полета Global Hawk произошли некоторые изменения. Американский беспилотник передумал выполнять боевое задание по разведке и улетел.

Ранее военный корреспондент Алексей Живов допустил, что разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4 Global Hawk помогал Вооруженным силам Украины (ВСУ) наводить ракеты во время атаки на Севастополь. По его словам, после удара дрон сразу исчез с радаров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не располагают информацией о том, что дрон США был сбит над Черным морем. Он также переадресовал в Минобороны вопрос о том, имеет ли Москва право сбивать разведывательные беспилотники США над Черным морем после ракетной атаки на Севастополь, в результате которой пострадали 153 человека, а четверых спасти не удалось.