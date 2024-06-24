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12:48, 24 июня 2024Россия

Кремль переадресовал вопрос о дронах-разведчиках США у Крыма в Минобороны

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о дронах США над Черным морем

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о том, имеет ли Россия право сбивать дроны-разведчики США над Черным морем после атаки на Севастополь, произошедшей днем ранее, 23 июня. Слова пресс-секретаря главы государства передает РИА Новости.

«Этот вопрос уже связан с ходом специальной военной операции, его нужно адресовать министерству обороны», — сказал Песков.

Военный корреспондент Алексей Живов ранее заявил, что американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk помогал Вооруженным силам Украины (ВСУ) наводить ракеты во время атаки на Севастополь.

Украина выпустила по городу пять американских ракет ATACMS в воскресенье, 23 июня. Одна из ракет взорвалась над пляжем Учкуевка, где отдыхало много людей. По последним данным, пострадали 153 человека. Жертвами атаки ВСУ стали четыре человека, двое из которых — дети. В городе из-за случившегося ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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