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10:01, 24 июня 2024Россия

В Севастополе ввели режим ЧС

Развожаев подписал указ о введении режима ЧС в Севастополе после атаки ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Севастополе, который днем ранее, 23 июня, попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ), ввели режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ подписал глава города Михаил Развожаев, он опубликован на сайте правительства Севастополя.

Соответствующий режим вводится до особого распоряжения. В тексте указа говорится, что необходимо признать обстановку, которая сложилась в городе, чрезвычайной ситуацией регионального характера.

Днем в воскресенье, 23 июня, ВСУ ударили по Севастополю. Одна из ракет ВСУ взорвалась над пляжем в Севастополе, где отдыхали люди. Всего средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над городом пять американских ракет АТАСМS с кассетными боевыми частями. Жертвами атаки ВСУ, по последним данным, стали четыре человека, двое из которых дети, пострадал еще 151 — 82 из них госпитализировали. По словам уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей пятеро в тяжелом состоянии.

Минобороны обвинило в атаке США и пообещало ответ. 24 июня в Крыму объявлен днем траура. В Севастополе отменили все культурные, спортивные и массовые мероприятия.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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