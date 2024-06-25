Песков прокомментировал информацию о сбитом над Черным морем американском БПЛА

Песков: не располагаем информацией о том, что БПЛА США был сбит над Черным морем

В Кремле не располагают информацией о том, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) США был сбит над Черным морем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Я, честно говоря, не располагаю такой информацией», — ответил официальный представитель Кремля.

Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась неподтвержденная информация, что над Черным морем был сбит американский высотный разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.

24 июня Песков переадресовал в Минобороны вопрос о том, имеет ли Россия право сбивать дроны-разведчики США над Черным морем после атаки на Севастополь, произошедшей днем ранее, 23 июня.