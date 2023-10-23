Выпускников российского летного училища попытались отравить тортом. Какие еще методы Украина использует для терактов?

Fighterbomber: летчиков-выпускников в Армавире попытались отравить тортом

Выпускников летного училища в Армавире попытались отравить тортом и алкоголем. Об этом сообщил Telegram-канал Fighterbomber.

Во время празднования 20-летней годовщины выпуска в Армавирском высшем военном авиационном Краснознаменном училище летчиков противовоздушной обороны (АВВАКУЛ) к офицерам приехал курьер и передал 20-килограмовый десерт и ящик спиртного. Боевые пилоты попытались установить отправителя, но попытки не увенчались успехом. Заподозрив неладное, уже порезанный торт отправили на проверку.

Курьера решили вычислить по камерам и передали кадры спецслужбам. Те нашли злоумышленника в момент покупки билета на самолет. Им оказался 32-летний уроженец Мелитополя Е. Семенов. Он был задержан при попытке улететь в Москву дневным рейсом. При этом мужчину объявляли в розыск по статье УК РФ «Разбой». Предположительно, это было сделано из-за отсутствия доказательств причастности мужчины к инциденту.

После задержания его передали оперативникам из Армавира. Позднее курьер рассказал, что в сделанный в Армавире торт и алкоголь был подмешан сильнодействующий яд.

Никто из 77 гостей праздника не успел употребить отраву. Fighterbomber указал, что причастным к инциденту является Главное управление разведки (ГУР) Украины.

Сейчас оперативники ищут кондитеров, которые изготовили торт, а также других соучастников возможной неудавшейся диверсии.

Бывшего командира подлодки «Краснодар» подкараулили во время пробежки

10 июля в Краснодаре киллер выстрелил в замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Бывшего 42-летнего командира подлодки «Краснодар» подкараулили, когда тот отправился на утреннюю пробежку. Украинские СМИ обвиняли погибшего в причастности к запуску ракет «Калибр» по объектам на территории Украины.

Преступника оперативно задержали. Им оказался бывший президент Федерации карате-до Украины, уроженец Сумской области Сергей Денисенко. При задержании у него обнаружили пистолет с глушителем.

Военкору Татарскому подарили бюст с взрывчаткой

2 апреля в Санкт-Петербурге был взорван военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) во время его творческого вечера. Кроме него еще 40 человек получили ранения разной тяжести.

Произошедшее было квалифицировано как теракт. Взрывное устройство находилось в статуэтке, которую на мероприятие принесла бывшая активистка Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Дарья Трепова.

На допросе девушка призналась, что познакомилась в сети с неким активистом, который предложил ей переехать в Киев и стать редактором медиаресурса, но сначала она должна была пройти «стажировку». Одним из заданий стала передача статуэтки Татарскому.

Украинская разведка заминировала машины Захара Прилепина и Дарьи Дугиной

6 мая автомобиль Audi Q7, в котором ехал писатель Захар Прилепин, был взорван в деревне Пионерское, расположенной в 30 километрах от города Бор Нижегородской области. Вместе с писателем ехала и его дочь, но девочка вышла из авто раньше. После остановки, примерно через 100 метров пути, произошел взрыв. Писатель получил ранения обеих ног.

В августе 2022 года был взорван автомобиль, в котором находилась журналистка Дарья Дугина. Дочь известного философа Александра Дугина возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой должен был ехать ее отец. Непосредственным исполнителем теракта стала боец бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Наталья Вовк, которая следила за журналисткой и арендовала квартиру в ее доме. Позднее она скрылась в Европе.

Впоследствии руководитель ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что ведомство причастно к подрывам российских медийных лиц.

Очень много уже кого достали. Есть такие медийные, публичные случаи, которые становятся достоянием общественности Кирилл Буданов руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины

Также Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму словами «еще увидите». Он заявил, что киевские власти хотят уничтожать на полуострове то, что относится к России.