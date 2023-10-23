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01:33, 23 октября 2023Силовые структуры

Раскрыты подробности задержания пытавшегося отравить пилотов курьера

Baza: пытавшегося отравить российских пилотов тортом задержали по другой статье

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Курьера, пытавшегося отравить тортом выпускников летного училища в Армавире, задержали в аэропорту Ставрополя. Об этом сообщает издание Baza.

Некий 32-летний Семенов Е. был задержан 21 октября при попытке улететь в Москву дневным рейсом. При этом он был объявлен в розыск по статье УК РФ «Разбой». Предположительно, это было сделано из-за отсутствия доказательств причастности мужчины к инциденту.

После задержания его передали оперативникам из Армавира.

Об инциденте сообщалось в ночь на 23 октября. Во время празднования в Армавирском высшем военном авиационном Краснознаменном училище летчиков противовоздушной обороны (АВВАКУЛ) 20-летней годовщины выпуска к офицерам приехал курьер и передал 20-килограмовый десерт и ящик спиртного с сильнодействующим ядом.

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      Марина Совина
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