В Краснодаре застрелили бывшего командира подлодки «Краснодар». Почему следы преступления ведут на Украину?

В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве экс-капитана подлодки Ржицкого

В Краснодарском крае задержан мужчина, подозреваемый в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» и замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Об этом во вторник, 11 июля, сообщил Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, задержанный — Сергей Денисенко 1959 года рождения. У него изъят пистолет с глушителем, из которого был застрелен Ржицкий. Само задержание проводили следователи СКР совместно с сотрудниками МВД и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Оперативное видео появилось в сети — на кадрах видны бойцы спецназа, которые врываются в квартиру, на полу лежит мужчина.

Задержанным оказался экс-глава Федерации карате Украины

Сергей Денисенко родом из Сумской области, в прошлом он занимал пост президента Федерации карате-до Украины, у него седьмой дан и черный пояс.

Известно, что киллер долгое время следил за Ржицким: убийца знал все маршруты своей жертвы и специально выбрал для нападения на бывшего командира подводной лодки «Краснодар» место, которое не попадет в обзор камер видеонаблюдения.

Станислава Ржицкого застрелили накануне

О том, что в Краснодаре застрелен замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий, стало известно накануне вечером. Киллер подкараулил бывшего командира подлодки «Краснодар», когда тот отправился на утреннюю пробежку возле спорткомплекса «Олимп».

Неизвестный злоумышленник четыре раза выстрелил 42-летнему Ржицкому в спину и грудь — от полученных ран офицер погиб на месте.

Следователи отрабатывают версию об украинском следе

В настоящее время следователи отрабатывают версию об украинском следе в убийстве Ржицкого, находившегося в базе «Миротворец». На его фотографии стоит статус «ликвидирован». Украинские СМИ обвиняли погибшего в причастности к запуску ракет «Калибр» по объектам на территории Украины.

По факту преступления СКР возбудил уголовное дело. Оно передано в производство первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления ведомства.