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22:27, 10 июля 2023Силовые структуры

Возбуждено дело об убийстве бывшего командира подлодки «Краснодар»

СК возбудил дело об убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе Краснодара

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту убийства заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, рано утром в понедельник, 10 июля, на участке местности вблизи улицы Береговой в краевом центре обнаружено тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Уголовное дело передано в производство первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СК.

Ранее 10 июля сообщалось, что в Краснодаре неизвестный киллер застрелил замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Он подкараулил бывшего 42-летнего командира подлодки «Краснодар», когда тот отправился на утреннюю пробежку возле спорткомплекса «Олимп». По данным издания Baza, злоумышленник на протяжении долгого времени следил за Ржицким.

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    Марина Совина
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