Раскрыты подробности о подозреваемом в убийстве Ржицкого

СКР: в убийстве Ржицкого подозревается Денисенко, у него изъят пистолет с глушителем

В убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого подозревается Сергей Денисенко 1959 года рождения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

У задержанного изъят пистолет с глушителем, из которого был застрелен Ржицкий.

О поимке подозреваемого стало известно ранее 11 июля. 10 июля тело Ржицкого с огнестрельными ранениями обнаружили вблизи улицы Береговой в краевом центре. Киллер подкараулил его на утренней пробежке. При этом, по данным издания Baza, злоумышленник долгое время следил за Ржицким.