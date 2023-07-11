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18:15, 11 июля 2023Силовые структуры

Раскрыты подробности о подозреваемом в убийстве Ржицкого

СКР: в убийстве Ржицкого подозревается Денисенко, у него изъят пистолет с глушителем
Начало событий в новости Подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» задержали

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого подозревается Сергей Денисенко 1959 года рождения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

У задержанного изъят пистолет с глушителем, из которого был застрелен Ржицкий.

О поимке подозреваемого стало известно ранее 11 июля. 10 июля тело Ржицкого с огнестрельными ранениями обнаружили вблизи улицы Береговой в краевом центре. Киллер подкараулил его на утренней пробежке. При этом, по данным издания Baza, злоумышленник долгое время следил за Ржицким.

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    Любовь Ширижик
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