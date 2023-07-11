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19:03, 11 июля 2023Силовые структуры

Оперативники по камерам отследили подозреваемого в убийстве Ржицкого

МВД: маршрут подозреваемого в убийстве Ржицкого отследили по системе видеонаблюдения
Начало событий в новости Раскрыты подробности о подозреваемом в убийстве Ржицкого

Оперативники отследили по системе видеонаблюдения маршрут подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого. В МВД России предоставили «Ленте.ру» видео из автобуса, на котором ехал предполагаемый киллер Сергей Денисенко 1959 года рождения.

На кадрах виден салон автобуса, в который заходит подозреваемый.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила «Ленте.ру», что подозреваемый был задержан спецназом в Туапсе на съемной квартире. Там он планировал отсидеться после убийства Ржицкого.

О задержании Денисенко стало известно 11 июля.

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    Любовь Ширижик
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