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Оперативники по камерам отследили подозреваемого в убийстве Ржицкого
МВД: маршрут подозреваемого в убийстве Ржицкого отследили по системе видеонаблюдения
Начало событий в новости Раскрыты подробности о подозреваемом в убийстве Ржицкого
Оперативники отследили по системе видеонаблюдения маршрут подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого. В МВД России предоставили «Ленте.ру» видео из автобуса, на котором ехал предполагаемый киллер Сергей Денисенко 1959 года рождения.
На кадрах виден салон автобуса, в который заходит подозреваемый.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила «Ленте.ру», что подозреваемый был задержан спецназом в Туапсе на съемной квартире. Там он планировал отсидеться после убийства Ржицкого.
О задержании Денисенко стало известно 11 июля.