Оперативники по камерам отследили подозреваемого в убийстве Ржицкого

МВД: маршрут подозреваемого в убийстве Ржицкого отследили по системе видеонаблюдения

Раскрыты подробности о подозреваемом в убийстве Ржицкого

Начало событий в новости Раскрыты подробности о подозреваемом в убийстве Ржицкого

Оперативники отследили по системе видеонаблюдения маршрут подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого. В МВД России предоставили «Ленте.ру» видео из автобуса, на котором ехал предполагаемый киллер Сергей Денисенко 1959 года рождения.

На кадрах виден салон автобуса, в который заходит подозреваемый.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила «Ленте.ру», что подозреваемый был задержан спецназом в Туапсе на съемной квартире. Там он планировал отсидеться после убийства Ржицкого.

О задержании Денисенко стало известно 11 июля.