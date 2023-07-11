Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:26, 11 июля 2023Силовые структуры

Подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» задержали

СКР: в Краснодарском крае задержан подозреваемый в убийстве Станислава Ржицкого

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Краснодарском крае задержан мужчина, подозреваемый в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» и замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Об этом Следственный комитет России (СКР) сообщил в Telegram.

Уточняется, что задержанный — мужчина 1959 года рождения. Его проверяют на причастность к убийству. Задержание проводили следователи СКР совместно с сотрудниками МВД и ФСБ.

Ранее сообщалось, что о ходе расследования дела об убийстве 42-летнего Ржицкого доложат главе СКР Александру Бастрыкину.

О происшествии стало известно 10 июля. Тело Ржицкого с огнестрельными ранениями обнаружили вблизи улицы Береговой в краевом центре. Уточнялось, что неизвестный киллер подкараулил бывшего командира подлодки, когда тот отправился на утреннюю пробежку. При этом, по данным издания Baza, злоумышленник долгое время следил за Ржицким.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» задержали

    Появились кадры последствий взрыва средства от тараканов в московской квартире

    Диетолог рассказала о неожиданных последствиях ежедневного употребления алкоголя

    В африканском городе впервые за 11 лет выпал снег

    В МИД России потребовали отправить на Украину миссию для защиты Церкви

    Банки обязали проверять все переводы физлиц на мошенничество

    Россия в 2023 году получит сразу четыре Ту-160

    Названа самая большая колонная станция метро в Москве

    В России приняли закон о цифровом рубле

    В НАТО заявили о попытках Зеленского переписать документ по итогам саммита

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости