Подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» задержали

СКР: в Краснодарском крае задержан подозреваемый в убийстве Станислава Ржицкого

В Краснодарском крае задержан мужчина, подозреваемый в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» и замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Об этом Следственный комитет России (СКР) сообщил в Telegram.

Уточняется, что задержанный — мужчина 1959 года рождения. Его проверяют на причастность к убийству. Задержание проводили следователи СКР совместно с сотрудниками МВД и ФСБ.

Ранее сообщалось, что о ходе расследования дела об убийстве 42-летнего Ржицкого доложат главе СКР Александру Бастрыкину.

О происшествии стало известно 10 июля. Тело Ржицкого с огнестрельными ранениями обнаружили вблизи улицы Береговой в краевом центре. Уточнялось, что неизвестный киллер подкараулил бывшего командира подлодки, когда тот отправился на утреннюю пробежку. При этом, по данным издания Baza, злоумышленник долгое время следил за Ржицким.