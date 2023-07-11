Бастрыкину доложат о расследовании убийства экс-командира подлодки «Краснодар»

Глава СК России Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства Ржицкого в Краснодаре

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве 42-летнего замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время следователи регионального СК проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, совершившего преступление, и его мотивов.

Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту убийства заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара и экс-командира российской подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого.

10 июля сообщалось, что в Краснодаре неизвестный киллер застрелил замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Он подкараулил бывшего 42-летнего командира подлодки «Краснодар», когда тот отправился на утреннюю пробежку возле спорткомплекса «Олимп». По данным издания Baza, злоумышленник на протяжении долгого времени следил за Ржицким.