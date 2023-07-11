Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
01:26, 11 июля 2023Силовые структуры

Бастрыкину доложат о расследовании убийства экс-командира подлодки «Краснодар»

Глава СК России Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства Ржицкого в Краснодаре
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве 42-летнего замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время следователи регионального СК проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, совершившего преступление, и его мотивов.

Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту убийства заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара и экс-командира российской подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого.

10 июля сообщалось, что в Краснодаре неизвестный киллер застрелил замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Он подкараулил бывшего 42-летнего командира подлодки «Краснодар», когда тот отправился на утреннюю пробежку возле спорткомплекса «Олимп». По данным издания Baza, злоумышленник на протяжении долгого времени следил за Ржицким.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Вильнюсе стартует саммит НАТО. Чего ждать от решающей для Украины встречи лидеров альянса?

    В России одобрили льготный НДС для детских автокресел

    Бастрыкину доложат о расследовании убийства экс-командира подлодки «Краснодар»

    19-летняя звезда «Очень странных дел» снялась в купальнике

    Хуснуллин оценил ход ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС

    Кадыров сообщил о пленении пяти солдат ВСУ под Артемовском

    Захарова высказалась о предстоящем саммите НАТО

    В США высказались против идеи создать должность инспектора по Украине

    Столтенберг раскрыл обещание Швеции властям Турции за прием в НАТО

    Названы средние размеры экранов продаваемых в России смартфонов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости