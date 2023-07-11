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02:08, 11 июля 2023Интернет и СМИ

Убитого экс-командира подлодки «Краснодар» внесли в базу «Миротворца»

Убитый замглавы отдела мобилизации Краснодара Ржицкий был внесен в базу сайта «Миротворец»

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Убитый в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий ранее был внесен в базу украинского сайта «Миротворец». На это обратило внимание РИА Новости.

Данные Ржицкого были внесены в базу украинского ресурса «Миротворец». Сейчас на его фотографии стоит статус «ликвидирован».

Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту убийства замглавы отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара и экс-командира российской подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.

10 июля сообщалось, что в Краснодаре неизвестный киллер застрелил замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Он подкараулил бывшего 42-летнего командира подлодки «Краснодар», когда тот отправился на утреннюю пробежку возле спорткомплекса «Олимп». По данным издания Baza, злоумышленник на протяжении долгого времени следил за Ржицким.

Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» является публичным реестром личных данных журналистов, артистов, политиков и других медийный лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, являются «сепаратистами» и «агентами Кремля». Несмотря на то, что подобная деятельность противоречит украинскому законодательству, в разные периоды существования «Миротворца» с сайтом сотрудничали государственные органы Украины. Портал по сей день продолжает активно пополняться новыми именами.

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    Марина Совина
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