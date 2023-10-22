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01:27, 23 октября 2023Россия

Появились подробности попытки отравить российских летчиков при помощи торта

Baza: появились подробности попытки отравить российских пилотов при помощи торта

Фото: Telegram-канал Fighterbomber

Появились подробности попытки отправить летчиков из Армавирского военного авиационного училища при помощи торта. Кондитерское изделие и ящик алкоголя были доставлены к ресторану, где летчики собирались отметить 20-летие выпуска, утром, когда никого из выпускников там еще не было. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что сейчас оперативники ищут кондитеров, которые изготовили торт, а также других соучастников возможной неудавшейся диверсии.

О попытке отравить выпускников Армавирского училища стало известно накануне. По данным Telegram-канала Fighterbomber, к диверсии могло иметь отношение Главное управление разведки (ГУР) Украины.

Сообщается, что летчики собрались в ресторане, чтобы отметить 20-летие со дня выпуска. В ходе празднования было решено съесть торт, однако участников банкета насторожило, что они не смогли узнать, от чьего лица было доставлено кондитерское изделие.

Возможным доставщиком оказался уроженец Мелитополя, его задержали в аэропорту Ставрополя при попытке вылететь в Москву.

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      Марина Совина
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