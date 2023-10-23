Пытавшегося отравить российских летчиков с помощью торта арестовали

В Ставрополе арестовали курьера, подозреваемого в попытке отравить летчиков

В Ставрополе арестовали подозреваемого в попытке отравить российских летчиков. Об этом в понедельник, 23 октября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, суд вынес постановление об аресте 32-летнего россиянина, работавшего курьером, на 15 суток. Уточняется, что на него составили протокол за мелкое хулиганство. За это время следователям предстоит выяснить все детали случившегося.

22 октября выпускники летного училища в Армавире собрались в ресторане, чтобы отметить 20-летие со дня выпуска. В ходе празднования к офицерам приехал курьер и передал 20-килограммовый десерт и ящик спиртного с сильнодействующим ядом. Было решено съесть торт, однако участников банкета насторожило, что они не смогли узнать, от чьего лица было доставлено кондитерское изделие.

Заподозрив неладное, уже порезанный торт отправили на проверку. Курьера, который оказался уроженцем Мелитополя, решили вычислить по камерам и передали кадры спецслужбам. Подозреваемого задержали. Силовики ведут розыск кондитеров, создавших ядовитое угощение.

По данным Telegram-канала Kub Mash, подозреваемый последние пять лет проживал в подмосковных Химках с женой-россиянкой. Пара растит пятилетнего ребенка.