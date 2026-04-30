Наука и техника
22:55, 30 апреля 2026Наука и техника

Лазерное оружие будут использовать для охраны госграницы России

Дроны-перехватчики и лазерное оружие будут использовать для охраны госграницы РФ
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Дроны-перехватчики и лазерное оружие для борьбы с беспилотниками включили в дежурные силы по охране госграницы России в воздушном пространстве. Об этом говорится в постановлении правительства России, передает ТАСС.

В перечень также попали зенитные ракетные, артиллерийские и пулеметные комплексы, самолеты, вертолеты, корабли, средства радиоэлектронной борьбы и унифицированные пусковые системы, способные противостоять средствам воздушно-космического нападения. В документе отмечается, что в дежурные силы включены специальные радиотехнические средства и автоматизированные комплексы для радиолокационной разведки.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России начали использовать лазерную систему противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с дронами противника в зоне СВО. Антидроновый комплекс позволяет выжигать камеры украинских беспилотников и нейтрализовывать их до подлета к цели.

