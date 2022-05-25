Врач развеял миф об эффективности витамина С при простуде

Врач Продеус назвал мифом мнение о том, что витамин С эффективен при борьбе с простудой

Врач-иммунолог Андрей Продеус развеял миф о том, что витамин С — это эффективное средство для борьбы с простудой. В посте, опубликованном на платформе «Яндекс.Дзен», специалист объяснил, что витамин не помогает защититься от инфекции.

По словам врача, многие при простуде принимают витамин С, а также дают его детям. Иммунолог назвал мифом мнение о том, что такой метод лечения простуд эффективен. «К сожалению, должен вас разочаровать: витамин С в тех дозах, в которых он обычно применяется, не может служить защитой от вирусных инфекций», — заявил Продеус.

Чтобы получить противовирусный эффект, нужно съесть восемь граммов витамина, объяснил специалист. Однако такая доза нанесет вред здоровью человека, заключил доктор.

Ранее Продеус в эфире программы «Жить здорово!» назвал витамины, которые можно давать годовалому ребенку. По его словам, единственными безопасными для маленьких детей являются витамины группы D. Врач уточнил, что их можно давать детям в качестве профилактики без назначения врача.