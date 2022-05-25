Назван срок возможного возвращения «Макдоналдс» в Россию

«Известия»: Макдоналдс может вернуться в Россию спустя минимум три года

Бренд «Макдоналдс» может вернуться на российский рынок спустя какое-то время, допустила региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хагбердиева. Ее слова приводит газета «Известия». Источник издания на рынке коммерческой недвижимости уточнил, что если это и случится, то не раньше чем через три года.

Собеседник газеты указал, что скорее всего «Макдоналдс» договорился с покупателями сети об опционе на обратный выкуп компании в течение трех-пяти лет. Продажи в российской сети быстрого питания приносили компании хороший доход. В связи с этим отказ от как минимум 600 заведений по стране маловероятен.

Об окончательном уходе из России «Макдоналдс» заявила 16 мая. Корпорация решила продать все торговые точки по стране. Уже 19 мая компания нашла покупателя, которым оказался предприниматель из Новокузнецка Александр Говор. В настоящее время сделка пока не закрыта, поскольку компания и потенциальный владелец ожидают одобрения регулирующих органов.

Российские власти также высказались о возвращении «Макдоналдс». По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, зарубежные партнеры показали свою неспособность договариваться. Министр считает, что надеяться на возвращение иностранных компаний на отечественный рынок значило бы «сидеть и ничего не делать».