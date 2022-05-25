В Чебоксарах провели квест-игру «Маршрут здоровья»

Участники квеста «Маршрут здоровья» в Чебоксарах смогли оценить свое здоровье

Студенты Чебоксарского медицинского колледжа приняли участие в квест-игре «Маршрут здоровья». Об этом сообщает «Вести Чувашия».

Мероприятие провели на нескольких площадках. Например, на станции «Медицинская» организаторы предложили оценить свое здоровье и вред, нанесенный курением. Участники измерили артериальное давление, степень насыщения крови кислородом и определили концентрацию угарного газа в легких.

На станции «Консультативная» можно было пройти анкетирование и выявить свой тип курительного поведения, а также степень никотиновой зависимости.

На «Творческой» станции провели арт-лекцию «Свободное дыхание», а на остановке «Познавательная» медики развеяли распространенные мифы о курении.

Ранее в марте в Карачаево-Черкесии запустили «Поезд здоровья» — в его состав вошли несколько мобильных медицинских комплексов для углубленной диспансеризации и медицинских осмотров жителей.

