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Запрет США на обслуживание Россией госдолга вступил в силу

Решение Минфина США о запрете обслуживания Россией внешнего долга вступило в силу

Фото: Jim Bourg / Reuters

Решение Минфина США о прекращении действия генеральной лицензии №9С, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего госдолга, вступило в силу. Соответствующее постановление было опубликовано Управлением ведомства по контролю за иностранными активами.

Уточняется, что запрет на обслуживание Россией внешнего долга наступил в 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 мск) 25 мая. Таким образом, выплаты по обслуживанию части госдолга оказались под американскими санкциями.

Ранее глава российского министерства финансов Антон Силуанов заявлял, что Москва не собирается объявлять дефолт, а если западные структуры закроются для платежей в иностранной валюте, то их придется проводить в рублях. В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам нижней палаты по финансовому рынку и по бюджету и налогам изучить вопрос о возможности прекращения выплат по внешнему долгу на фоне заморозки российских активов.

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Марина Совина
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