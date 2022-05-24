В Госдуме изучат возможность перестать платить по госдолгу

Председатель ГД поручил изучить вопрос прекращения прекращения выплат по госдолгу

Комитеты Госдумы по финансовому рынку и по бюджету и налогам должны будут изучить вопрос о возможности прекращения выплат по внешнему долгу на фоне заморозки российских активов. Соответствующее поручение дал председатель ГД Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

С инициативой выступил депутат от КПРФ Николай Коломейцев. «Мы просим поручить комитету по финансовому рынку запросить в Минфине и ЦБ информацию о причинах продолжения погашения задолженности перед недружественными странами по межгосударственным соглашениям», — сказал он.

Коломойцев считает, что «надо просто перестать платить» по госдолгу, пока замороженные активы не будут вновь доступны. Володин в ответ на предложение депутата заявил, что проблему обсудят после того, как вопрос будет изучен в комитетах.

При этом в США уже допустили, что могут не продлить истекающую 25 мая лицензию, которая позволяет России продолжать обслуживать свой суверенный долг. Глава российского министерства финансов Антон Силуанов, в свою очередь, заявил, что страна не собирается объявлять дефолт, а если западные структуры закроются для платежей в иностранной валюте, то их придется проводить в рублях.