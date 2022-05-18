Минфин США оценил перспективы сценария дефолта России

В Минфине США заявили, что могут не позволить РФ продолжить обслуживать суверенный долг

Сценарий, в котором Россия допустит технический дефолт, вряд ли может в перспективе привести к серьезному изменению экономической ситуации в стране. Соответствующую оценку дала глава минфина США Джанет Йеллен, пишет Reuters.

При этом Вашингтон, вероятно, не продлит лицензию, которая позволяет России продолжать обслуживать свой суверенный долг, сообщила Йеллен в преддверии встречи министров финансов стран G7 в Германии.

Лицензия истекает 25 мая, и, по данным Bloomberg, в администрации президента Джо Байдена склоняются к решению не продлевать ее, хотя окончательное решение пока не принято. Глава российского Министерства финансов Антон Силуанов, в свою очередь, заявил, что страна не собирается объявлять дефолт, а если западные структуры закроются для платежей в иностранной валюте, то их придется проводить в рублях.

Очередной платеж по двум выпускам еврооблигаций должен состояться 27 мая. Если платеж не будет проведен, вступит в силу 30-дневный льготный период, в который Россия сможет попытаться исполнить обязательства.