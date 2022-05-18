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Силуанов исключил возможность дефолта России

Силуанов заявил о возможности России оплатить госдолг рублями и избежать дефолта

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Россия не собирается объявлять дефолт, а если западные структуры закроются для платежей в иностранной валюте, то их придется проводить в рублях. Об этом, исключив возможность отказа от своих обязательств, заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает ТАСС.

Таким образом он отреагировал на сообщения СМИ о планах администрации США заблокировать выплаты по российскому госдолгу после 25 мая. Источники Bloomberg утверждают, что в администрации президента Джо Байдена склоняются к решению не продлевать генеральную лицензию, исключающую из ограничений выплаты по обслуживанию части госдолга. В то же время окончательное решение пока не принято.

«Лицензию нам дали, дали право рассчитываться по долгам. 26 мая скажут, нет у вас такого права, а потом скажут, вот видите, Россия не рассчиталась по долгам. Будем рассчитываться в рублях, значит, деньги у нас есть», — объяснил чиновник во время выступления на марафоне «Новое знание».

Планы избежать дефолта с помощью рублевых выплат озвучивались и ранее, при этом Минфин даже переводил средства кредиторам, однако в последний момент все же расплатился в долларах.

Очередной платеж по двум выпускам еврооблигаций должен состояться 27 мая. Если платеж не будет проведен, вступит в силу 30-дневный льготный период, в который Россия сможет попытаться исполнить обязательства.

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Платон Щукин
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