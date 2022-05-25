Россия возобновит железнодорожное сообщение с бывшей республикой СССР

Россия возобновит пассажирское железнодорожное сообщение с Киргизией с 6 июня

Россия и Киргизия после смягчения коронавирусных ограничений договорились о возобновлении движения пассажирских поездов. Об этом в среду, 25 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на госпредприятие «Киргизские железные дороги».

Таким образом, с 6 июня в расписание вернется международный поезд Бишкек — Казань — Бишкек, который будет следовать по маршруту один раз в неделю, с 8 июня будет возобновлено железнодорожное сообщение между Бишкеком и Самарой — составы будут отправляться два раза в неделю. Кроме того, с 9 июня один раз в восемь дней начнет курсировать поезд Бишкек — Новосибирск — Бишкек.

В ведомстве обратили внимание, что туристы, желающие отправиться в бывшую республику СССР, обязаны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, с момента сдачи которого прошло не более 48 часов.

Ранее стало известно, что Россия и Монголия также договорились о возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения с 20 апреля. Теперь по маршрутам Иркутск — Улан-Батор и Улан-Батор — Иркутск курсируют два состава.