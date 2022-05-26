Путин предложил помочь одолеть продовольственный кризис с одним условием

Путин предложил Драги помощь в преодолении продовольственного кризиса после снятия санкций

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с итальянским премьером Марио Драги и заявил, что Москва готова помочь преодолеть продовольственный кризис с одним условием — после снятия санкций. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

По мнению Путина, продовольственный кризис в мире усугубился в том числе из-за антироссийских санкций, а также из-за последствий пандемии COVID-19. «Отметив необоснованность обвинений России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, Владимир Путин обратил внимание, что возникшие сложности связаны в том числе со сбоями в работе производственных и логистических цепочек», — говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, итальянский премьер и российский президент обсудили проблемы в сфере энергобезопасности. Путин подчеркнул, что Москва готова обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Италию «по зафиксированным в контрактах ценам».

Министр экономики Германии Роберт Хабек и посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро ранее заявили о рисках глобальной продовольственной катастрофы из-за происходящего на Украине, добавив, что сильнейший голод угрожает 94 странам. Тонны зерна оказались заблокированы на Украине после начала проведения военной спецоперации РФ.