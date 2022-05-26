Иран предложил организовать переговоры России и Украины

Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран хочет провести переговоры между Россией и Украиной

Иран хотел бы организовать переговоры между представителями России и Украины. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы МИД Ирана Хоссейна Амира Абдоллахияна.

Представитель Тегерана заявил об этом во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее Италия, Венгрия и Кипр призвали возобновить переговоры Киева с Москвой. Инициатором предложения на встрече послов европейских стран стал представитель Италии, еще в середине мая создавшей четырехэтапный план мирного урегулирования на Украине. На первом этапе в Риме предложили добиться прекращения огня, что откроет возможности для проведения дальнейших переговоров.

Российская сторона при этом считает, что возобновление переговоров с Украиной зависит от того, кто примет в них участие со стороны Киева.