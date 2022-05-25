Ряд стран призвали Россию и Украину возобновить переговоры

Италия, Венгрия и Кипр выступили с требованием возобновить переговоры между РФ и Украиной

Италия, Венгрия и Кипр призвали включить в итоговый документ саммита Евросоюза требование о прекращении огня на Украине и возобновлении переговоров Киева с Москвой. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатором предложения на встрече послов европейских стран стал представитель Италии, его поддержали коллеги из Венгрии и с Кипра.

Италия еще в середине мая заявила о создании четырехэтапного плана мирного урегулирования на Украине. На первом этапе в Италии предложили добиться прекращения огня, что откроет возможности для дальнейших мирных переговоров.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что возобновление переговоров с Украиной зависит от того, кто примет участие в переговорах со стороны Киева. Зачастую представители украинской стороны после достижения договоренностей «откатывают назад», пояснил он.

17 мая Слуцкий назвал причину стагнации в российско-украинских переговорах. По словам депутата, встречи дипломатов со стороны России и Украины, которые начались по просьбе Киева, сейчас не ведутся ни в каком формате, немалый вклад в это внесли США. Вашингтону «не нужен на Украине ни мир, ни мирный договор, ни успех на переговорах», уточнил Слуцкий.