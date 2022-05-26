Лавров предупредил Запад о последствиях поставок вооружений на Украину

Глава МИД Лавров предостерег Запад от поставок Украине вооружений, которые достанут до РФ

Поставка вооружений, достающих до территории России, приведет к эскалации между Россией и Западом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу «RT Arabic», текст имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«Запад призвал нанести России поражение на поле боя, а для этого нужно войну продолжать, накачивать вооружениями украинских националистов, украинский режим, вооружениями, которые могут доставать до Российской Федерации. Именно таких вооружений публично требует [президент Украины Владимир] Зеленский», — подчеркнул Лавров, добавив, что Москва уже предупредила Запад о возможных последствиях таких действий.

Кроме того, ранее министр предостерег Евросоюз от попыток «поиграть в войну», создав армию Евросоюза. «Никто эту "армию" им создать не позволит, пока существует Североатлантический альянс», — заявил он. Более того, глава МИД РФ считает, что планы руководства НАТО по реформированию альянса и изменению его задач — в том числе желание расшириться на Тихоокеанский регион — обречены на провал.