В Госдепе США опровергли попытки развязать холодную войну с Китаем

Госсекретарь Блинкен заявил, что США не хотят развязать конфликт или холодную войну с КНР

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Пекином и не хотел бы развязывать холодную войну. Об этом пишет RT.

Он также опроверг желание отстраниться от Китая в решении международных проблем: по мнению Блинкена, вместе США и КНР могут добиться больших успехов.

«[Мы намерены конструктивно взаимодействовать, но] не в отказ от наших принципов, а потому что совместная работа над решением масштабных проблем — это то, чего мир ожидает от великих держав», — подчеркнул он.

Ранее Блинкен добавил, что Китай — это самый серьезный вызов международном порядку. Один из спорных вопросов, вставших между странами, — это независимость Тайваня, на которой настаивают в Вашингтоне и которую отрицают в Пекине.