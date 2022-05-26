США увидели в Китае «вызов международному порядку»

Госсекретарь Блинкен: США рассматривают Китай как серьезный вызов международному порядку

Китай на данный момент является самым серьезным долгосрочным вызовом международном порядку. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его цитирует РИА Новости.

Госсекретарь указал на то, что Вашингтон готов расширить прямые контакты с Пекином, и надеется, что это произойдет. Более того, США не видят возможным начало холодной войны с азиатской страной и будут избегать любых конфликтов.

Однако, по словам Блинкена, США будут «по-прежнему сосредоточены на самом серьезном долгосрочном вызове международному порядку», которым является Китай, даже несмотря на проведение Россией специальной военной операции на Украине.

Ранее член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи предупредил Вашингтон, что Пекин примет решительные меры для защиты своего суверенитета и интересов безопасности в случае вмешательства США во внутренние дела страны. По словам политика, самым важным, чувствительным и ключевым в китайско-американских отношениях является тайваньский вопрос.