Россияне заинтересовались одним видом недвижимости

«Авито Недвижимость»: спрос на аренду дач по итогам апреля и части мая вырос в 4,7 раза

По итогам апреля и части мая 2022 года по сравнению с февралем и мартом спрос на аренду дач в российских регионах вырос в среднем в 4,7 раза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании «Авито Недвижимость».

Общий интерес ко всем видам загородного жилья увеличился в 1,5 раза. По данным экспертов, дома сохраняют позицию самого популярного арендуемого загородного жилья у россиян. Спрос на них среди пользователей сервиса «Авито Недвижимость» составил 75 процентов. 16 процентов хотели арендовать дачи, а шесть процентов — коттеджи.

Основным фактором, повлиявшим на активность арендаторов, стал сезонный рост спроса на дачи. Кроме этого, на ней сказалось то, что цены на аренду летних дач за последние два месяца снизились на семь процентов и стали сопоставимы со стоимостью аренды квартиры в пригороде, но меньшего метража. Часть россиян, которая передумала путешествовать летом, заинтересовалась арендой дачи для смены привычной обстановки.

Одной из других причин роста спроса аналитики назвали увеличение предложения на рынке. В апреле-мае 2022 года число доступных для аренды вариантов выросло в 2,5 раза по сравнению с двумя предыдущими месяцами. В основном, считают эксперты, это связано с сезонностью. Однако скачок предложения может быть также связан с тем, что некоторые собственники дач решили сдавать их ради получения дополнительного дохода, увидев рост спроса на жилье в летнее время.

Ранее в мае аналитики ЦИАН определили регионы России с самыми подорожавшими дачами. Ими стали Ивановская и Воронежская области, где за год цены на них поднялись на 98 и 90 процентов соответственно.