Определены регионы России с подорожавшими дачами

В мае 2022 года дачи больше всего подорожали в Ивановской и Воронежской областях

В мае 2022 года среди регионов России дачи больше всего подорожали в Ивановской и Воронежской областях — за год цены поднялись на 98 и 90 процентов соответственно. К таким выводам пришли специалисты сервиса ЦИАН, сообщает РБК.

Эксперты определили, что в пятом месяце 2022-го дачи в России в среднем стоят 2,5 миллиона рублей — на 15 процентов больше, чем в аналогичный период 2021 года. Кроме Ивановской и Воронежской областей, подобные объекты также существенно подорожали в Татарстане — показатель увеличился на 86 процентов.

Ниже в списке расположились Челябинская и Кировская области с ростом средней стоимости на 52 процента и 46 процентов соответственно. В Московской области показатель увеличился на 39 процентов, в Ярославской — на 34 процента.

«Если запрос на жизнь в собственном доме, но с сохранением "городских благ" продолжает расти, то объекты загородной недвижимости, ориентированные лишь на кратковременное пребывание или ведение подсобного хозяйства, теряют популярность на протяжении всего последнего десятилетия», — пояснил руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.

Ранее аналитики ЦИАН определили, что в апреле 2022 года больше всего среди округов Подмосковья дачи подорожали в Павловском Посаде — средняя стоимость повысилась на 14,8 процента в сравнении с показателем марта. Вторую строчку рейтинга занял Волоколамский городской округ, где стоимость дач в среднем увеличилась на 7 процентов.