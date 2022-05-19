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Определены округа Подмосковья с подорожавшими дачами

В апреле 2022 года больше всего в Подмосковье дачи подорожали в Павловском Посаде

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В апреле 2022 года больше всего среди округов Подмосковья дачи подорожали в Павловском Посаде — средняя стоимость повысилась на 14,8 процента в сравнении с показателем марта. Об этом говорится в исследовании ЦИАН, сообщает РБК.

Аналитики определили, что вторую строчку рейтинга занял Волоколамский городской округ, где стоимость дач в среднем увеличилась на 7 процентов. Топ-3 списка замкнул Наро-Фоминский городской округ с динамикой в 6 процентов. Ниже расположились Истра и Орехово-Зуевский городской округ, где дачи подорожали на 5,2 и 4,1 процента соответственно.

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«Быстрее всего дачи дорожали в более престижных локациях в западной части Московской области. Динамика может быть связана с ростом интереса со стороны тех покупателей, кто ищет земельные участки под новое строительство, для кого покупка готового дома в этих районах слишком затратна», — пояснил руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.

Ранее специалисты сервиса «Яндекс.Недвижимость» пришли к выводу, что в апреле 2022 года в России на 10 процентов выросло количество объявлений о продаже загородных участков. Эксперты связали динамику с подорожанием стройматериалов и, как следствие, повышением стоимости готовых домов.

Нина Ташевская
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