Мальчик в походе проснулся и увидел грызущего его ногу медведя

Daily Mail: в США медведь пришел к лагерю бойскаутов и принялся грызть спящего мальчика

В США мальчик, отправивший в поход в парк Харриман в штате Нью-Йорк, проснулся в время ночевки и увидел, что его ногу грызет дикий медведь. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел, когда 12-летний бойскаут Генри Айерс ночевал в кемпинге вместе с другими участниками похода. Пока все спали, к спальному мешку пришел черный медведь и принялся вгрызаться в ногу мальчика. «Я почувствовал внезапную и острую боль в ноге. Поднимаю глаза — а там огромный медведь, — рассказал Айерс. — Я думал, мне кошмар снится. Это было какое-то безумие, я не думал, что проснулся».

Руководитель группы Дайана Николс рассказала, что мальчик закричал и пнул грызущего его ногу медведя. Голодное животное ушло, но не успокоилось и до четырех утра возвращалось еще несколько раз. Чтобы оно больше не подходило к лагерю так близко, Николс пришлось воспользоваться спреем от медведей.

У пострадавшего остались небольшие царапины на ноге и ушиб. Кроме того, ему пришлось сделать девять уколов от бешенства. Айерс признает, что мог сам случайно привлечь медведя в лагерь. «Я совершил ошибку: оставил еду в рюкзаке и пролил немного себе на ногу. Другие тоже оставили в лагере много мусора», — сказал бойскаут.

Николс отметила, что это был молодой медведь, который пришел в лагерь в поисках пищи. Предположительно его привлек мусор в парковой зоне. «Уверена, люди делают свою работу хуже, чем медведи. Когда мы приехали, наши скауты собрали большой мешок мусора», — написала она. Позднее медведя отыскали и усыпили сотрудники Департамента сельского хозяйства и экологии США.

Встреча с медведем не повлияла на страсть храброго скаута к походам. Теперь он прикрепит к своей униформе новую нашивку с этим животным.

Ранее сообщалось, что огромный черный медведь нанес ущерб десяткам домов в американском штате Калифорния в отчаянной попытке найти еду. Хотя медведь напугал многих жителей, с которыми встретился лицом к лицу, он не причинил им никакого вреда.