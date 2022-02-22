Огромный толстый медведь вломился в 40 домов в поисках пищи

Огромный черный медведь нанес ущерб десяткам домов в американском штате Калифорния в отчаянной попытке найти еду. Об этом сообщает ABC 7.

230-килограммовый медведь по кличке Хэнк-Танк за несколько месяцев вломился по меньшей мере в 40 домов в поисках пищи. В ходе последнего такого «ограбления» в городе Саут-Лейк-Тахо толстое животное залезло в дом через окно. Хотя медведь напугал многих жителей, с которыми встретился лицом к лицу, он не причинил им никакого вреда. Хэнк-Танк завоевал репутацию вечно голодного, но нежного зверя.

Несмотря на это, местные власти намерены положить конец проделкам медведя, так как он повреждает имущество и пугает людей. «Мы называем таких медведей прирученными. Он потерял весь страх перед людьми и ассоциирует их с пищей и пищевыми ресурсами», — заявил представитель департамента природных и рыбных ресурсов штата Питер Тайра.

Представители департамента установили ловушки на медведя, но позже их пришлось убрать из-за того, что люди тоже привязались к животному. Местные жители, как и власти, пытались отпугнуть Хэнка громкими звуками, пейнтбольными ружьями и даже электрошокерами, но он продолжает вламываться в дома.

В некоммерческой организации «Лига защитников медведей» согласны с тем, что Хэнка нужно остановить, но выступают против его убийства. Исполнительный директор организации Энн Брайант считает, что животное необходимо поместить в специализированный заповедник.

Барибал, или черный медведь, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей. В Северной Америке нападения черных медведей заканчиваются гибелью человека не чаще раза в год. В Саскачеване таких случаев не было с 1983 года.

Ранее сообщалось, что 21-летняя девушка из штата Вирджиния, США, опубликовала в TikTok снятое в городе Гатлинбурге видео, на котором покормила барибала. В итоге блогерша оказалась под угрозой тюремного заключения, так как в регионе действует строгий запрет на кормление медведей.