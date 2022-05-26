Терапевт назвал самые распространенные болезни российских дачников

Терапевт Хухрев назвал травмы и гипертонический криз самыми популярными болезнями дачников

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев перечислил наиболее распространенные болезни российских дачников. Его слова передает URA.RU.

Среди самых популярных недугов среди российских садоводов специалист выделил гипертонический криз. Его возникновение на грядке он объяснил тем, «что люди, выехав на дачу, отбиваются от рук и начинают трудоголить». Также, по словам медика, долгое положение тела с наклоненной головой вниз и тазом кверху может вызвать и другие проблемы в работе сердечно-сосудистой системы — нарушения мозгового кровообращения и даже инсульт.

Еще одной популярной болезнью дачников Хухрев назвал самые разнообразные травмы, полученные из-за падения с высоты и из-за использования садового инвентаря. Также часты и нагноения на конечностях в результате плохой обработки порезов и ран. В список распространенных недугов медик внес солнечные удары и ожоги из-за несоблюдения правил безопасности в жару, а также ожоги от ядовитых растений, в частности, борщевика.

В заключение терапевт рекомендовал тщательно мыть овощи и всегда выкидывать долго стоящую на солнце еду, чтобы избежать пищевых отравлений, так как именно с началом дачного сезона учащается число госпитализаций с этим диагнозом.

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