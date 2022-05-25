Эксперт по ремонту назвала шесть способов обновить дом к лету за час

The Sun: замена штор и ручек на шкафах поможет быстро обновить дом к лету

Эксперт по ремонту и автор проекта Realhomes Линдси Дэвис поделилась шестью способами быстро и недорого обновить дом к лету, и некоторые из них можно реализовать всего за час. Рекомендациями специалиста заинтересовалось издание The Sun.

Дэвис посоветовала начать обновление пространства с замены тяжелых штор для холодной погоды на воздушный тюль. В спальне в пару к легким занавескам вместо гардин можно повесить рулонные шторы, которые обеспечат необходимый для качественного сна уровень затемнения без утяжеления пространства. Придать дому обновленный вид поможет замена старых ручек на шкафах и ящиках на более современные, и это, по словам эксперта, качественно изменит внешний облик мебели и дизайн интерьера в целом.

Еще два простых способа полностью изменить жилище, которые назвала эксперт, — переклеить обои или художественно оформить одну стену в комнате, чтобы задать акценты. «Если у вас есть стена, которую нужно декорировать, выберите контрастный основному пространству цвет, возьмите обычную губку и вырежьте из нее штамп в виде небольшого круга, гребня или волны, чтобы создать повторяющийся геометрический узор, который надо наносить через равные промежутки на стену», — пояснила Дэвис.

Также специалист предложила освежить краску на балконе и добавить больше открытых стеллажей или полок для увеличения пространства для хранения и демонстрации любимых вещей, фотографий и собственных или детских рисунков в рамках.

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