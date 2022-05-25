Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Эксперт по ремонту назвала шесть способов обновить дом к лету за час

The Sun: замена штор и ручек на шкафах поможет быстро обновить дом к лету

Фото: Roselyn Tirado / Unsplash

Эксперт по ремонту и автор проекта Realhomes Линдси Дэвис поделилась шестью способами быстро и недорого обновить дом к лету, и некоторые из них можно реализовать всего за час. Рекомендациями специалиста заинтересовалось издание The Sun.

Дэвис посоветовала начать обновление пространства с замены тяжелых штор для холодной погоды на воздушный тюль. В спальне в пару к легким занавескам вместо гардин можно повесить рулонные шторы, которые обеспечат необходимый для качественного сна уровень затемнения без утяжеления пространства. Придать дому обновленный вид поможет замена старых ручек на шкафах и ящиках на более современные, и это, по словам эксперта, качественно изменит внешний облик мебели и дизайн интерьера в целом.

Материалы по теме:
Я не жадный, я домовитый Как уменьшить коммунальные платежи за квартиру
Я не жадный, я домовитыйКак уменьшить коммунальные платежи за квартиру
3 августа 2015
Психология беспорядка. О каких расстройствах может говорить бардак в доме и стоит ли его стесняться?
Психология беспорядка.О каких расстройствах может говорить бардак в доме и стоит ли его стесняться?
13 апреля 2022

Еще два простых способа полностью изменить жилище, которые назвала эксперт, — переклеить обои или художественно оформить одну стену в комнате, чтобы задать акценты. «Если у вас есть стена, которую нужно декорировать, выберите контрастный основному пространству цвет, возьмите обычную губку и вырежьте из нее штамп в виде небольшого круга, гребня или волны, чтобы создать повторяющийся геометрический узор, который надо наносить через равные промежутки на стену», — пояснила Дэвис.

Также специалист предложила освежить краску на балконе и добавить больше открытых стеллажей или полок для увеличения пространства для хранения и демонстрации любимых вещей, фотографий и собственных или детских рисунков в рамках.

Ранее садовод Джейсон Вандермэй назвал правила полива цветов, находящихся на улице в подвесных горшках. По его словам, такие растения нуждаются в поливе ранним утром — с пяти до девяти часов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Неработающим российским пенсионерам проиндексируют пенсии
США призвали не отключать Россию от интернета
Сербия понадеялась на «честную» цену на газ из России
Кадыров пообещал разобраться с Польшей за шесть секунд в случае команды
Российская фигуристка рассказала о травле со стороны тренера
Первого лихача-рецидивиста оштрафовали в Москве
Названо число пострадавших при стрельбе в техасской школе
В ЕП заявили о неэффективности санкций против России
В России зафиксировали дефляцию
Глава «Нафтогаза» раскрыл детали спора с «Газпромом»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.