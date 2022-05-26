Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Премьер Италии позвонил Путину ради разблокировки грузов с зерном на Украине

Премьер Италии Драги позвонил Путину ради разблокировки грузов с зерном на Украине

Фото: Pixabay

Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы попросить о разблокировке украинских портов, где хранится зерно. Об этом пишет ТАСС.

«Цель [звонка] заключалась в том, чтобы спросить, можно ли что-то сделать для разблокировки зерна в украинских хранилищах», — сказал он, пояснив, что продовольственный кризис, который приближается и уже наблюдается в некоторых африканских странах, будет иметь «ужасные гуманитарные последствия».

Драги добавил, что это попытка, которая может не увенчаться успехом. Вместе с этим «все осознают, что на кону жизни миллионов людей». Премьер добавил, что намерен позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Министр экономики Германии Роберт Хабек и посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро ранее заявили о рисках глобальной продовольственной катастрофы из-за происходящего на Украине, добавив, что сильнейший голод угрожает 94 странам. Тонны зерна оказались заблокированы на Украине после начала проведения военной спецоперации РФ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Умер звездный актер гангстерского кино Рэй Лиотта
Минобороны обеспечит безопасный выход иностранных судов из шести портов Украины
Школьники в США добились помилования «ведьмы» спустя 329 лет ее заключения
Пентагон прокомментировал вывоз зерна с Украины
В России найдут инструмент для выплаты внешнего долга
Стало известно о вылетах украинских вертолетов на помощь военным с «Азовстали»
На Украине выступили за легализацию оборота оружия в стране
Суд арестовал активы российского подразделения Google на 500 миллионов рублей
Медведев назвал Шольца обиженной ливерной колбасой
Медведев назвал «категоричными до идиотизма» условия Зеленского для перемирия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.