Премьер Италии позвонил Путину ради разблокировки грузов с зерном на Украине

Премьер Италии Драги позвонил Путину ради разблокировки грузов с зерном на Украине

Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы попросить о разблокировке украинских портов, где хранится зерно. Об этом пишет ТАСС.

«Цель [звонка] заключалась в том, чтобы спросить, можно ли что-то сделать для разблокировки зерна в украинских хранилищах», — сказал он, пояснив, что продовольственный кризис, который приближается и уже наблюдается в некоторых африканских странах, будет иметь «ужасные гуманитарные последствия».

Драги добавил, что это попытка, которая может не увенчаться успехом. Вместе с этим «все осознают, что на кону жизни миллионов людей». Премьер добавил, что намерен позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Министр экономики Германии Роберт Хабек и посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро ранее заявили о рисках глобальной продовольственной катастрофы из-за происходящего на Украине, добавив, что сильнейший голод угрожает 94 странам. Тонны зерна оказались заблокированы на Украине после начала проведения военной спецоперации РФ.