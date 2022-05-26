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В женском туалете петербургского вуза нашли скрытую видеокамеру

Сотрудник СПбГУ установил скрытую камеру в женском туалете вуза, его задержали

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В женском туалете Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) нашли скрытую камеру, установленную одним из сотрудников вуза. Об этом сообщает «КП-Петербург».

По данным издания, 25 мая с сообщением о найденном записывающем устройстве в полицию обратился работник университета, отвечающий за безопасность. Маленькая камера была замаскирована медицинской маской на батарее туалета. С аналогичной жалобой в полицию также обратилась девушка, занимающая должность менеджера в вузе. Выяснилось, что с 23 мая камера успела записать на видео несколько сотрудниц СПбГУ в момент нахождения в туалетной комнате.

Исполняющий обязанности замректора по безопасности учебного заведения Юрий Пенов подтвердил изданию эту информацию. Он заявил, что сотрудники вуза совместно с полицией провели проверку, по результатам которой 26 мая был задержан работник университета.

Ранее скрытую камеру нашли в туалете для мальчиков в средней школе бурятского села Нижний Саянтуй. По словам директора образовательного учреждения, таким образом руководство заботилось о здоровье учащихся.

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Константин Лысяков
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